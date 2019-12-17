2019-12-17T16:11:42+03:00
Происшествия

Тяп-ляп и готово: волгоградец по контракту на 5,5 миллиона рублей отремонтировал дорогу на 400 тысяч

Он уложил новый асфальт на старый
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.Фото: Евгений ЧЕРНЫХ
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Станцию Максимка в 2019 году решил обновить, в том числе и сделать дорогу к ней ведущую. Контракт выиграла одна из многочисленных дорожных компаний. Правда, контракт выполняла не она. У директора фирмы был брат, который и попросил родственника уступить работы по-братски. Мол, сделает быстро, хорошо и недорого. Из трех условий выполнил только одно – последнее. Он просто сверху старого асфальта уложил новый. На вид вроде и ничего. Только срок эксплуатации у такого покрытия минимальный.

Обман выявили сотрудники УФСБ по Волгоградской области. Они выяснили, что гражданин потратил на все работы 400 тысяч рублей вместо 5,5 миллионов, на которые заключили контракт. Неплохая экономия в свой карман

В отношении 48-летнего уроженца Армении возбудили уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере. Мужчине грозит срок до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело отправили в суд, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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