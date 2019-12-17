Ворошиловский район снова остался без тепла

СЕГОДНЯ 16:06 2019-12-17T16:12:53+03:00

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После аварии на теплосетях в Ворошиловском районе Волгограда в начале декабря превратившийся в решето участок трубы городские власти решили заменить. Хотя он и стоял в планах на обновление только в 2020 году. «Концессии теплоснабжения» приступили к работам. Заменить тепломагистраль решили пока на улице стоит плюсовая температура. Ведь часть домов Ворошиловского района в ближайшие сутки останется без отопления и горячей воды. Однако все школы, садики и медучреждения работают в штатном режиме.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, чтобы заменить часть трубы в кратчайшие сроки, задействовали сразу несколько бригад и спецтехнику. Завершить работы планируют до конца суток 17 декабря 2019.

Работы по замене и сварке уже завершены, началось заполнение магистрали водой. Но на это потребуется время - тепло в квартиры вернется не раньше утра среды 18 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU