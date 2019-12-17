Астраханская прокуратура признала ежемесячную компенсацию депутатам в 58 тысяч незаконной

СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-17T15:20:37+03:00

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Зарплата депутатов всегда вызывала зависть. Но многие из народных избранников на это отвечали: зарплату не получают, работают на непостоянной основе. Таких во многих законодательных органов большинство. Но как оказалось, без средств к существованию они не остались. Они сами себе своим же решением назначают ежемесячную компенсацию. Деньги должны идти на выполнение наказов депутатов. Но за эти деньги законотворцы никак не отчитываются. Да и о результатах своей работы никаких документов не предоставляют. Астраханская прокуратура решила такой произвол прекратить.

- Установленная необоснованная обязанность по выплате депутатам Городской Думы ежемесячной денежной суммы не соответствует принципу эффективности использования бюджета, и не направлена на минимизацию размера дефицита бюджета и экономность.

Ежегодно в бюджете на депутатов тратили 25 миллионов рублей. Каждый месяц они получали 58 тысяч рублей. Если народные избранники не исправят документ и не найдут лазейку в законе, чтобы получать компенсацию, им придется отказаться от постоянного дохода.

Кстати, в Волгограде прокуратура пока не пыталась оспорить подобные выплаты. Волгоградские депутаты продолжают получать компенсацию на исполнение просьб своих избирателей. И также за них не отчитываются.

ИСТОЧНИК KP.RU