2019-12-17T14:50:57+03:00
Происшествия

В Волгограде два юноши угнали машину и ограбили троих людей за ночь

Парней задержали по месту жительства
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Этим двум волгоградским юношам по 18 лет, а у одного из них уже несколько судимостей за плечами, второй - пошел по «наклонной». Они умудрились за одну ночь угнать машину и ограбить троих. Отвечать придется за все и сполна.

Утром 14 декабря в полицию пришел 49-летний житель Тракторозаводского района Волгограда с заявлением об угоне. Мужчина рассказал, что как обычно припарковал авто у подъезда, а утром не обнаружил его на месте. Тут же признался, что в тот вечер потерял ключи от своей «семерки». Как выяснилось позже, эти события тесно связаны.

Владелец авто в тот вечер изрядно выпил. Его с барсеткой в руках и заметили два молодых человека. Они воспользовались тем, что волгоградец пьян и незаметно выкрали сумку. Внутри были документы на авто и ключи. Ребята быстро нашли машину, открыли и отправились кататься.

На угнанной машине они поехали в центр, где им попалась первая жертва - студент вуза, у которого они отобрали сотовый телефон и 24 тысячи рублей. Но и на этом парни не успокоились: они отправились обратно в Тракторозаводской район, где ограбили еще двоих.

- Молодые люди отобрали еще у двоих прохожих мобильные телефоны, после чего припарковали машину на улице Жолудева, и отправились домой. Уже дома их и задержала полиция, - рассказывают «КП-Волгоград» в региональном Главке. - на парней завели уголовное дело по двум статьям: «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Грозит им до 7 лет колонии. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В полиции не исключают, что на счету этих малолетних злоумышленников еще ряд подобных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый год 2020 в Волжском: программа праздника
Астраханская прокуратура признала ежемесячную компенсацию депутатам в 58 тысяч незаконной
В Волгограде два юноши угнали машину и ограбили троих людей за ночь
В Волгограде хотят проводить фестиваль молодежи и студентов
Трассу Волгоград-Астрахань передадут в федеральную собственность
В Астрахани 19-летний парень утонул в Волге после вечеринки в кафе
Волгоградец отсудил 750 тысяч за бракованную мебель
Разбил стекло машины и выбрался на ходу: в Астрахани судят похитителей мужчины
Учителю года Ларисе Арачашвили подарили квартиру за победу
Метлобол и снежный боулинг ждут волгоградцев на Рождество
В Волгограде азербайджанец на «Приоре» нагонял 500 штрафов
В Советском районе Волгограда построят новую дорогу
Волжанин избивал мать, чтобы та взяла ему кредит на золотую цепочку