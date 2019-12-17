В Волгограде два юноши угнали машину и ограбили троих людей за ночь

СЕГОДНЯ 14:50 2019-12-17T14:50:57+03:00

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Этим двум волгоградским юношам по 18 лет, а у одного из них уже несколько судимостей за плечами, второй - пошел по «наклонной». Они умудрились за одну ночь угнать машину и ограбить троих. Отвечать придется за все и сполна.

Утром 14 декабря в полицию пришел 49-летний житель Тракторозаводского района Волгограда с заявлением об угоне. Мужчина рассказал, что как обычно припарковал авто у подъезда, а утром не обнаружил его на месте. Тут же признался, что в тот вечер потерял ключи от своей «семерки». Как выяснилось позже, эти события тесно связаны.

Владелец авто в тот вечер изрядно выпил. Его с барсеткой в руках и заметили два молодых человека. Они воспользовались тем, что волгоградец пьян и незаметно выкрали сумку. Внутри были документы на авто и ключи. Ребята быстро нашли машину, открыли и отправились кататься.

На угнанной машине они поехали в центр, где им попалась первая жертва - студент вуза, у которого они отобрали сотовый телефон и 24 тысячи рублей. Но и на этом парни не успокоились: они отправились обратно в Тракторозаводской район, где ограбили еще двоих.

- Молодые люди отобрали еще у двоих прохожих мобильные телефоны, после чего припарковали машину на улице Жолудева, и отправились домой. Уже дома их и задержала полиция, - рассказывают «КП-Волгоград» в региональном Главке. - на парней завели уголовное дело по двум статьям: «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Грозит им до 7 лет колонии. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В полиции не исключают, что на счету этих малолетних злоумышленников еще ряд подобных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU