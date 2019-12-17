В Волгограде хотят проводить фестиваль молодежи и студентов

СЕГОДНЯ 14:36 2019-12-17T14:38:04+03:00

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В августе 2020 года в Волгограде пройдет большой фестиваль молодежи и студентов, который со временем может стать ярким событием в масштабах всей страны. Что это будет за фестиваль и в каком виде, пока не ясно. На встрече с талантливой молодежью губернатор Андрей Бочаров заявил, что идеи и темы для будущего фестиваля ждут от самих молодых людей. Что им интересней, то и будет.

- Он (фестиваль) должен быть не для галочки, а отвечать на вопросы, которые ставит молодежь. Уверен, что форум получит всероссийское и международное признание - это событие должно быть интересно для всех, - волгоградский губернатор.

В администрации области отмечают, что опыт организации больших мероприятий у региона есть. Например, форум «За бизнес» или форум «Диалог на Волге».

Есть и как минимум одна площадка, которая вместит десятки тысяч гостей. К тому же стадион «Волгоград Арена» желательно загрузить по максимуму.

Кстати, на этой же встрече учителю года Ларисе Арачашвили вручили сертификат на квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU