2019-12-17T14:25:32+03:00
Общество

Трассу Волгоград-Астрахань передадут в федеральную собственность

С 2021 года дорогу будет ремонтировать государство
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Регионы уже готовят документы на передачу дороги Росавтодору.Регионы уже готовят документы на передачу дороги Росавтодору.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Нынче трасса «Волгоград (от города Волжский) — Астрахань» находится в региональном подчинении, соответственно ее ремонт финансируется из бюджета областей. Но в 2021 году ее планируют передать в федеральную собственность. Этот вопрос обсуждался на встрече Губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина с заместителем министра транспорта - руководителем Федерального дорожного агентства Андреем Костюком.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональной администрации, уже сейчас Волгоградская и Астраханская области готовят пакет документов и материалов, необходимых к завершению процесса приёма-передачи. Отметим, что протяженность этой трассы 418,2 километра.

- Кроме того, Астраханская область готовит документы по переводу ещё двух дорог: «Астрахань — Красный Яр — граница с Республикой Казахстан» (протяжённостью 65,6 километра. После этого дорога будет присоединена к трассе Р-216 «Астрахань — ЭлистаСтаврополь») и подъезд от трассы Р-215 к международному морскому порту Оля. В свою очередь, до 2020 года из федеральной собственности в собственность региона будет передан 17-километровый участок Р-215 «Астрахань — Кочубей — КизлярМахачкала», - сообщает пресс-служба Астраханской обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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