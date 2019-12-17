2019-12-17T14:02:06+03:00
Происшествия

В Астрахани 19-летний парень утонул в Волге после вечеринки в кафе

Его друг сам чуть не погиб, спасая товарища
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Водолазы нашли тело молодого человека на следующее утро.Водолазы нашли тело молодого человека на следующее утро.Фото: ГУ МЧС по Астраханской области
Изменить размер текста:

ЧП произошло в понедельник вечером на набережной Волги в Астрахани. Компания молодых людей - почти всем около 20 лет – гуляла в кафе «Селфи». Заведение вполне приличное. После вечеринки подвыпившие парни решили прогуляться по улице. Когда ребята подошли к воде, один из них бросился в воду. Его друг решил спасти товарища и спрыгнул за ним в воду. Но приятеля не нашел, хотя нырял несколько раз. У него самого стало сводить ноги и он стал тонуть. Друзья, которые были на берегу, с трудом вытащили его из ледяной Волги. Молодого мужчину пришлось отогревать теплой одеждой и чаем. А вот его друг утонул. Его тело подняли на следующее утро водолазы.

- Сейчас по факту гибели 19-летнего жителя Астрахани проводится процессуальная проверка. Был ли это суицид или пьяная выходка выяснят следователи, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый год 2020 в Волжском: программа праздника
Астраханская прокуратура признала ежемесячную компенсацию депутатам в 58 тысяч незаконной
В Волгограде два юноши угнали машину и ограбили троих людей за ночь
В Волгограде хотят проводить фестиваль молодежи и студентов
Трассу Волгоград-Астрахань передадут в федеральную собственность
В Астрахани 19-летний парень утонул в Волге после вечеринки в кафе
Волгоградец отсудил 750 тысяч за бракованную мебель
Разбил стекло машины и выбрался на ходу: в Астрахани судят похитителей мужчины
Учителю года Ларисе Арачашвили подарили квартиру за победу
Метлобол и снежный боулинг ждут волгоградцев на Рождество
В Волгограде азербайджанец на «Приоре» нагонял 500 штрафов
В Советском районе Волгограда построят новую дорогу
Волжанин избивал мать, чтобы та взяла ему кредит на золотую цепочку