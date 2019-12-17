В Астрахани 19-летний парень утонул в Волге после вечеринки в кафе

СЕГОДНЯ 14:02 2019-12-17T14:02:06+03:00

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ЧП произошло в понедельник вечером на набережной Волги в Астрахани. Компания молодых людей - почти всем около 20 лет – гуляла в кафе «Селфи». Заведение вполне приличное. После вечеринки подвыпившие парни решили прогуляться по улице. Когда ребята подошли к воде, один из них бросился в воду. Его друг решил спасти товарища и спрыгнул за ним в воду. Но приятеля не нашел, хотя нырял несколько раз. У него самого стало сводить ноги и он стал тонуть. Друзья, которые были на берегу, с трудом вытащили его из ледяной Волги. Молодого мужчину пришлось отогревать теплой одеждой и чаем. А вот его друг утонул. Его тело подняли на следующее утро водолазы.

- Сейчас по факту гибели 19-летнего жителя Астрахани проводится процессуальная проверка. Был ли это суицид или пьяная выходка выяснят следователи, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU