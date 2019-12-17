Волгоградец отсудил 750 тысяч за бракованную мебель

СЕГОДНЯ 13:21 2019-12-17T13:21:39+03:00

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Заказывая мебельный гарнитур за 276 тысяч рублей, волгоградец рассчитывал сделать свой дом уютней. Три вместительных шкафа-купе должны были вместить все имеющиеся вещи. Но в итоге заказчик получил сплошное разочарование. Все сроки поставки мебельщики сорвали. А когда мебель все же привезли и установили, стало понятно, что шкафы с браком. Решить этот вопрос полюбовно питерская компания ООО «МК Фаргал» не захотела. Так что искать справедливости волгоградцу пришлось в суде. В результате мебельная компания не только возместит стоимость гарнитура, но выплатит еще почти полмиллиона рублей неустойки и штрафа в пользу потребителя.

- Поставленный комплект мебели имел производственные дефекты, которые, согласно заключению судебной товароведческой экспертизы, возникли при производстве и установке мебели, - рассказала «КП-Волгоград» пресс-секретарь областного суда Екатерина Вальковская.

В итоге Ворошиловский суд Волгограда взыскал в пользу волгоградца стоимость трех шкафов-купе в размере 276 тысяч рублей, 200 тысяч рублей неустойки, 24 тысячи за причиненный моральный вред и 250 тысяч штрафа. Правда, мебельная компания еще может оспорить решение, так как в законную силу оно не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU