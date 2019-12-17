Разбил стекло машины и выбрался на ходу: в Астрахани судят похитителей мужчины

СЕГОДНЯ 12:52 2019-12-17T12:52:42+03:00

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В Астрахани уголовное дело в отношении трех жителей региона, в том числе несовершеннолетнего парня направили в суд. Они обвиняются в похищении по предварительному сговору.

Жертвой стал 38-летний астраханец. Мужчина накануне поссорился со своим знакомым. Тот решил выяснить отношения по-своему. Он взял двух своих товарищей, в том числе 17-летнего знакомого и отправился на встречу с недругом. Астраханец на «стрелку» пришел. На него набросились трое, скрутили, посадили на заднее сидение машины и повезли в гараже. Почти два часа они возили его между рядами периодически останавливаясь, чтобы избить. Пленник понял, что живым может не выбраться, поэтому предпринял отчаянную попытку сбежать. Он разбил боковое стекло машины, выбрался через проем, когда авто остановилось на улице Магнитогорской в Астрахани. И побежал. Гнаться за ним по оживленной улице преступники не стали.

Мужчина отправился в полицию, где написал заявление на своих похитителей заявление. Следователи СУ СК по Астраханской области собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU