2019-12-17T14:13:13+03:00
Общество

Учителю года Ларисе Арачашвили подарили квартиру за победу

Волгоградский губернатор вручил учительнице сертификат на квартиру в новостройке
Екатерина СИМОХИНА
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Лариса получила достойный подарок за победу.Лариса получила достойный подарок за победу.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Хотя до Нового года еще две недели, уже настало время сюрпризов. В среду, 17 декабря шикарный новогодний подарок получила Лариса Арачашвили – учитель школы «Долина знаний», которая в этом году прославила нашу область, став лучшим педагогом страны. На встрече в ДЮЦе губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил Ларисе сертификат на покупку двухкомнатной квартиры в новостройке. В жилом комплексе по соседству с ее работой.

Волгоградцы еще после победы Ларисы говорили, что молодой учитель достойна такого подарка. Спустя два месяца такая же мысль посетила волгоградского губернатора и застройщика, и награда нашла героя.

Напомним, в октябре этого года Лариса Арачашвили победила во всероссийском конкурсе «Учитель года - 2019». Умница и красавица из Волгоградской области стала лучшей среди 85 педагогов, которые попали на конкурс. В свою родную школу она привезла большого «Хрустального пеликана». А в аэропорту ее встречали как олимпийскую чемпионку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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