Метлобол и снежный боулинг ждут волгоградцев на Рождество

СЕГОДНЯ 11:54 2019-12-17T11:54:13+03:00

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В программе праздничных мероприятий на Новый год 2020 в Волгограде десятки событий. Это не только детские елки и хороводы. Но и спортивные праздники. Одним из них станут «Рождественские спортивные игры», которые пройдут на площади у музея в пойме Царицы 6 января 2020. Горожан у главной елки ждут Рождественский забег, активности, состязания, мастер-классы от спортсменов и весьма необычные развлечения - метлобол и снежный боулинг.

Откроет спортивный праздничный день 6 января 2020 в 12.00 Рождественский забег. А с 14.00 до 16.00 волгоградцев ждут веселые состязания. Желающие смогут на скорость нарядить елку, снарядить лыжника, поиграть в кикер-футбол, погонять на санках, устроить снежное сражение и даже «полетать» на помеле. Будет и метлобол, и «снежный боулинг», и бейсбол. Для всей семьи подготовили веселые старты.

- Профессиональные тренеры организуют мастер-классы по боксу, дзюдо, таэквандо и другим видам единоборств, а Дед мороз и Снегурочка проведут спортивные эстафеты для самых маленьких, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU