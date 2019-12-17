2019-12-17T11:51:22+03:00
Общество

В Волгограде азербайджанец на «Приоре» нагонял 500 штрафов

Ему предстоит оплатить 256 тысяч рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина о своих штрафах не знал.Мужчина о своих штрафах не знал.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Большинство водителей стараются отслеживать свои нарушения через сайт ГИБДД. Потому что дешевле. Если успеваешь оплатить штраф в течение 20 дней, то вносишь только половину суммы. Но уроженец Азербайджана, который вот уже много лет живет в Волгограде, о таком даже не слышал. Гонял по городу на своем авто особо не задумываясь о соблюдении скоростного режима и о стоп-линиях. Но все его нарушения фиксировали камеры видеонаблюдения. С 2016 года у него накопилось более 500 штрафов на 256 тысяч рублей.

Об этом он узнал от сотрудников ГИБДД, которые остановили его за очередное нарушение. Когда полицейские посмотрели по базе номер авто, то увидели послужной список.

На место приехали судебные приставы, которые арестовали автомобиль. Теперь мужчине предстоит внести всю сумму, чтобы освободить свою «ласточку».

ИСТОЧНИК KP.RU

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