В Советском районе Волгограда построят новую дорогу

СЕГОДНЯ 11:27 2019-12-17T11:27:16+03:00

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Новые микрорайоны Волгограда прирастают все новой инфраструктурой. В конце декабря 2019-го началась подготовка к строительству автодороги в Советском районе в микрорайоне «Долина» - на улице Родниковой. Здесь планируют построить четырехполосную дорогу шириной 16 метров. В планах также обустройство ливневок, тротуаров и освещения. По распоряжению городского департамента по градостроительству и архитектуре сначала компания ООО «Родниковая Долина» сделает проект планировки и межевания территории. В 2020 году его вынесут на общественное обсуждение. И только потом дорога получит право на жизнь.

Как отмечают в мэрии, микрорайон «Долина» активно растет и развивается. Здесь уже построили новую школу на тысячу учеников, два садика для малышей, вскоре будет третий. Дорога, которая соединит «Родниковую Долину» и Университетский проспект, будет еще одним плюсом для местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU