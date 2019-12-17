2019-12-17T11:23:16+03:00
Происшествия

Волжанин избивал мать, чтобы та взяла ему кредит на золотую цепочку

Мужчине дали два года колонии строгого режима
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина проведет в тюрьме больше двух лет.Мужчина проведет в тюрьме больше двух лет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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О том, что у нее непутевый сын, волжанка поняла уже давно. Когда тот сел в тюрьму за грабежи и разбой. Когда он вышел на свободу, у матери появлялся редко. Только когда нужны были деньги. Но женщина была пенсионеркой и на всем экономила. Так что порадовать сына не могла. Но тот нашел другой способ. Он решил, что мать должна взять кредит: уж очень 32-летнему мужчине захотелось золотых украшений: печатки, цепочки. Женщина отказалась ввязываться в долги. Тогда родственник сильно ее избил и потащил в ювелирный магазин, чтобы она купила ему золото и уже там оформила кредит. Мужчина выбрал себе изделий на 46 тысяч рублей. Но сделка не состоялась, так как у волжанки не нашлось денег на первоначальный взнос.

Понимая, что сын от нее не отстанет, она отправилась в полицию. Волжанина задержали. Ему предъявили обвинение в вымогательстве с применением насилия. Следователи нашли доказательства преступления.

Суд вынес приговор: 2 года 4 месяца колонии строгого режима. Но обвиняемый не согласился с решением и написал апелляцию. Волгоградский областной суд оставил решение в силе, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Волжанин избивал мать, чтобы та взяла ему кредит на золотую цепочку