В Волгограде в аварии с маршруткой пострадали два пассажира

СЕГОДНЯ 11:02 2019-12-17T11:03:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла в Дзержинском районе около пяти часов вечера 16 декабря. «Газель» с пассажирами под управлением 26-летнего мужчины ехала по своему маршруту по улице Оломоуцкая. Салон был полным. Попутно с маршруткой в соседнем ряду двигалась «Шкода Октавия». На очередном перекрестке 59-летний водитель иномарки решил повернуть направо и врезался на скорости в общественный транспорт. В результате аварии пострадали две пассажирки из «ГАЗели»: 66-летняя и 64-летняя волгоградки. Женщин на «скорой» доставили в больницу с травмами. Сейчас они находятся под наблюдением медиков.

- Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии. Когда установят виновного, он понесет наказание по закону, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Водителей просят соблюдать ПДД. Не лихачить на дорогах и быть вежливыми к остальным участникам движения.

ИСТОЧНИК KP.RU