2019-12-17T10:50:04+03:00
Общество

В Волгограде поставят новые светофоры на Электролесовской

Изменится схема движения на въезде и выезде из тоннеля, а также на Т-образных перекрестках в Советском районе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На Электролесовской установят 21 светофор.На Электролесовской установят 21 светофор.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Советском районе Волгограда приступили к реконструкции развязки на улице Электролесовской в местах примыкания улиц Казахской и Садовой. Здесь вскоре появятся новые светофоры, а после завершения работ введут новую схему движения. Круговое движение заменят регулируемые светофорами Т-образные перекрестки. Светофоры появятся на пересечении с улицами Казахской, Садовой, Базисной и Толстого, на въезде и выезде из тоннеля на Тулака. А для пешеходов здесь обустроят переход со съездом с тротуаров. Все планируют сделать уже до конца года. А пока участок, где работают дорожники, огородят водоналивными баками. Автомобилистам нужно быть внимательней на дороге.

Сейчас подрядчик обустраивает островки безопасности. После смонтируют консоли и опоры. Всего на этом участке дороги в Советском районе появится 17 светофоров для машин и еще 4 с обратным отсчетом - для пешеходов.Установят и новые дорожные знаки.

- Это позволит упорядочить движение автомобильного потока, повысит уровень безопасности и пропускную способность перекрестков, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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