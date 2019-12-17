2019-12-17T10:34:27+03:00
Происшествия

В Волгограде сбили женщину с сыном-школьником

За сутки под колеса попали шесть человек
Екатерина МАЛИНИНА
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15-летняя школьница попала в больницу с травмой головы15-летняя школьница попала в больницу с травмой головыФото: ГУ МВД по Волгоградской области
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За сутки в Волгоградской области произошло аварий с пострадавшими и в пяти из них пострадали пострадали пешеходы. В основном по своей вине. В Кировском районе под колеса попали 40-летняя женщина с сыном школьником. Она решила не доходить до «зебры» на улице Писемского, а перебежать дорогу поближе. Волгоградка вела сына в школу. Сейчас мать с сыном находятся в больнице на лечение.

В Красноармейском районе около семи вечера пострадала 15-летняя девушка. Школьница переходила с бабушкой улицу Лазоревая, когда ее сбила маршрутка. Шли они вне светофоров и пешеходных переходов.

В этом же районе в семь утра под колеса попала 80-летняя бабушка. Ее сбила «Лада Гранта». Женщин погибла на месте.

В Краснооктябрьском районе в 8 утра «Рено Логан» на улице Репина сбил 16-летнего мальчишку. Он шел по пешеходному переходу. Подросток также попал в больницу.

На «зебре» сбили женщину в Центральном районе. Она переходила Новороссийскую, когда ее «догнал» джип «Тойота Ланд Крузер».

ИСТОЧНИК KP.RU

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