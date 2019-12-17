2019-12-17T10:02:35+03:00
Общество

Маршрутке 31к добавили остановку

Автобусы будут останавливаться у жилого комплекса «Санаторный» в Кировском районе Волгограда
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Маршрутка будет проходить через новый микрорайон.Маршрутка будет проходить через новый микрорайон.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Новостройки Кировского района Волгограда каждый год растут. Больше становится и жителей новых микрорайонов. Чтобы обитателям жилого комплекса «Санаторный» было удобней добираться по делам и на работу, маршрутка №31К «Горная поляна – Верхняя Ельшанка» будет проходить проходить через него. Добавится и остановка – «Комплекс «Санаторный». Сделали это по просьбе волгоградцев.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, маршрутки будут поворачивать с улицы Григория Засекина на улицу Пожарского, где в этом году построили новую дорогу. Здесь маршрутки будут делать остановку, после чего микроавтобусы будут спускаться на Первую продольную и далее поедут по привычному маршруту.

Всего на маршруте работает 14 автобусов. Интервал движения в часы пик составит около 10 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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