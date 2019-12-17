ВолгГТУ в топ-3 по числу патентов в России

СЕГОДНЯ 09:28 2019-12-17T09:28:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Волгоградский государственный техуниверситет (ВолгГТУ) вошел в тройку лидеров в России по числу зарегистрированных патентов на изобретения. По данным Роспатента, в прошлом году ученые вуза оформили 154 разработки. Обошли опорный вуз по числу инноваций лишь госкорпорация «Росатом» (203 патента) и ПАО «Татнефть» (162 патента). В этом году ученые вуза побили свой прошлогодний рекорд и уже зарегистрировали уже 184 уникальные разработки, в основном в сфере химических технологий, а также технологии материалов.

По данным вуза, на ВУЗПРОМЭКСПО в декабре 2019-го студенты и ученые техуниверситета представили множество своих разработок. Среди них полимерные композиционные материалы, усовершенствованные 3D-принтеры и 5D-принтер, автономная система видеонаблюдения и система мониторинга гололедно-изморозевых отложений, одноместный электровелосипед и многое другое.

В этом году волгоградскому политеху исполнится 90 лет - 29 декабря 1929 года был издан приказ об открытии в Сталинграде первого высшего учебного заведения, тогда он назывался тракторостроительный институт. Спустя годы вуз все также держит высокую планку. В 2016 году ВолгГТУ получил статус единственного в регионе опорного вуза. Здесь есть свой инжиниринговый центр и центр проектной деятельности. В этом году в стенах университета открылась первая в регионе «Точка кипения».

ИСТОЧНИК KP.RU