2019-12-16T21:31:43+03:00
Происшествия

В Астрахани за травму ребенка на батуте предприниматель получил срок

Бизнесмену присудили год лишения свободы условно
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Астрахани суд Советского района Астрахани признал генерального директора ООО "ГРАНДСТАП" виновным в том, что ребенок получил травму на батуте. Это на его аттракционе случилось ЧП в ноябре прошлого - 2018-го - года.

Этот предприниматель зарабатывал на детских аттракционах. Он установил в двух торговых центрах небольшие игровые площадки. Но, как выяснилось позже, они не соответствовали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Именно из-за пришедшей в негодность поролоновой ямы и ребенок и получил увечья. Инцидент произошел на аттракционе «Канатка», девочка неудачно упала и получила тяжелые травмы.

- Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы, условно с испытательным сроком 3 года, - сообщают в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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