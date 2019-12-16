В Астрахани судят бизнесмена, на катамаране которого утонул 9-летний мальчик

16 Дек. 20:19 2019-12-16T20:19:35+03:00

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Этот трагический инцидент произошел в июне 2019-го. В тот день по вине двух взрослых погиб 9-летний мальчишка. Ребенок упал с катамарана и утонул. Старшему брату, который н спас малыша, теперь всю жизнь жить с этим «грузом», а владельца катамарана отправят за решетку. Сегодня, 16 декабря, уголовное дело уже с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Расследованием обстоятельств случившегося занимались сотрудники СУ СК по Астраханской области. Как они выяснили, в тот день - 28 июня - 23-летний парень приехал на Городской остров с двумя своими младшими братьями, одному из которых было 16 лет, а второму всего 9 лет. Там он взял в аренду катамаран, посадил детвору и поплыл на середину реки. В какой-то момент катамаран перевернулся, и дети оказались в воде. Старшие выплыли, а вот самый младший - не смог.

- Предприниматель ответит в суде за то, что допустил превышение пассажиров на катамаране, не снабдил их спасательными жилетами, и даже не провел инструктаж, - рассказывают «КП-Волгоград» в следственном управлении. Бизнесмена будут судить по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека».

ИСТОЧНИК KP.RU