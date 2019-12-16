Сезон простуд наступает: в Волгоградской области 13% осталось до эпидпорога

16 Дек. 20:06 2019-12-16T20:06:26+03:00

В регионе чаще стали болеть дети дошкольного возраста и взрослые

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Сырость, постоянный переход температур от плюса к минусу дают плодотворную почву для развития простудных заболеваний. Вот в Волгоградской области и потянулась в больницы вереница людей с кашлем, насморком и прочими простудными «прелестями». Но в региональном Роспотребнадзоре уверяют: эпидситуация стабильна и не превышает среднемноголетних значений. Но выше значений прошлой недели на 9% по совокупному населению.

Чаще всего, говорят, болеть стали детки в возрасте от 3 до 6 лет - увеличение простуженных на 16%, и взрослые 15 лет и старше - на 14%.

- Циркулируют респираторные вирусы гриппозной этиологии – грипп В и негриппозной этиологии: парагрипп, бокавирус, риновирус, РС-вирус, аденовирус, - уточняют в ведомстве.

Что тревожит - в области стали фиксировать много случаев внебольничной пневмонии.

- В 16% от числа обследованных в таким диагнозом выявлен этиологических фактор заболевания, в 10,5% случаев - вирусной этиологии. В 89,5% случаях заболевания связаны с бактериальным агентом, - поясняют в Роспотребнадзоре.

Тем не менее, в Волгоградской области продолжается прививочная кампания. На данный момент вакцина для детей и беременных израсходована на 100%, вакцина для взрослых - на 97,3%. Привито от гриппа 1 188 764 волгоградцев – 47,2% от численности населения области. Поствакцинальных осложнений не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU