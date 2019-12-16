В Волгограде местный "кулибин" изготовил дома три "взрывпакета"

16 Дек. 19:54 2019-12-16T20:05:39+03:00

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В Волгограде суд отправил в колонию местного «кулибина»- Василия Щеголева, который решил дома изготовить взрывчатку. Теперь этот «химик» три года и один месяц проведет в колонии строгого режима. Такой вердикт ему вынес Кировский районный суд.

Как рассказали «КП-Волгоград» в суде, в сентябре 2016-го этот уже не раз судимый мужчина нашел на территории СНТ «Кировец» несколько десятков патронов от винтовки «Мосина». Принес все это домой, извлек из патронов порох и спрятал в квартире. Вернулся он к своему тайнику уже в январе 2019-го.

- Щеголев, который неплохо разбирается в химии, смог в домашних условиях приготовить взрывчатое вещество, из которого сделал впоследствии три «взрывпакета», - отмечают в суде.

Хранил он эти взрывчатки дома. А потом решил отнести их в укромное место и спрятать. Однако, о его планах уже узнали сотрудники УФСБ по Волгоградской области. По пути к тайнику Щеголева задержала полиция.

- Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке, -уточняют в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU