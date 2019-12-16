В Волгограде еще 37 миллионов рублей потратят на новые светофоры и островки безопасности
В бюджет Волгограда из региональной казны поступили дополнительные 37 миллионов рублей. Эти деньги предназначены под программу «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда».
- Эти средства планируют потратить на установку новых светофоров и устройство островков безопасности на оживленных магистралях, - уточняют в пресс-службе Волгоградской гордумы.
- Речь идет о перекрестках с наиболее напряженным движением, - добавляет руководитель департамента городского хозяйства Виталий Земцов.
Кроме того, в проекте программы учитываются заключенные в 2019 году дополнительные соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета и предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU