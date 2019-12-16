В Волгограде еще 37 миллионов рублей потратят на новые светофоры и островки безопасности

СЕГОДНЯ 19:41 2019-12-16T19:41:34+03:00

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В бюджет Волгограда из региональной казны поступили дополнительные 37 миллионов рублей. Эти деньги предназначены под программу «Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда».

- Эти средства планируют потратить на установку новых светофоров и устройство островков безопасности на оживленных магистралях, - уточняют в пресс-службе Волгоградской гордумы.

- Речь идет о перекрестках с наиболее напряженным движением, - добавляет руководитель департамента городского хозяйства Виталий Земцов.

Кроме того, в проекте программы учитываются заключенные в 2019 году дополнительные соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета и предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU