Рейс из Дубая в Волгоград задержался на 14 часов

СЕГОДНЯ 18:29 2019-12-16T18:29:31+03:00

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Непогода подпортила отпуск более сотни волгоградцев, которые решили в декабре отдохнуть в солнечных Объединенных Арабских Эмиратах. Самолет из Дубая должен был приземлиться в Волгограде еще в три часа утра в понедельник, 16 декабря. Но погода и ледяной дождь внесли свои коррективы. Экипаж принял решение совершить посадку в аэропорту Платов соседнего Ростова-на-Дону, где пассажиры провели полдня. По данным Международного аэропорта Волгоград, в конечном пункте назначения волгоградцы приземлились с задержкой почти в 14 часов – в 18.50 по местному времени.

На это же время задержался и вылет следующей партии отпускников рейсом Волгоград - Дубаи. Авиалайнер компании «АЗУР Эйр» готовится к вылету в 20 часов 50 минут. По данным онлайн-табло аэропорта самолет по расписанию должен был отправиться из Волгограда в четыре часа утра 16 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU