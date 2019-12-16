В Волгограде торговый центр заплатит мужчине компенсацию за разбитую голову

СЕГОДНЯ 17:20 2019-12-16T17:20:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Почти полгода волгоградец судился с владельцами ТЦ «Семь звезд» за травму, которую он получил на выходе из помещения. И добился. Хотя получил в 10 раз меньше, чем хотел.

Случилось это 10 июля. Мужчина выходил уже из торгового центра, когда вдруг ему на голову упала балка с механизма автоматической двери. Да так рухнула, что рассекла ему голову. В течение 10 дней - вплоть до 19 июля мужчина проходил амбулаторное лечение в больнице. А когда вышел, подал иск в суд.

Он потребовал выплатить ему 100 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также судебные расходы на оплату юриста - 5000 рубле , и за оплату госпошлины в размере 300 рублей.

Представитель ответчика - ООО «Багарта» (собственник помещений ТРЦ «Семь звезд») в суд не явился, однако прислал письменные возражения - мол, доказательств, что мужчина получил травмы в ТЦ нет, а значит, требования не обоснованные. Но суд, изучив материалы, пришел к выводу, что собственник все-таки должен выплатить пострадавшему компенсацию. Но размер уменьшил до 10 тысяч рублей.

- Суд также взыскал с ответчика расходы по оплате услуг представителя в размере 5000 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 300 рублей. Решение суда сторонами не обжаловалось и вступило в законную силу, - уточняют в Волгоградском областном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU