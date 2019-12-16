Волгоградец убил друга на кладбище и скрывался 17 лет

СЕГОДНЯ 16:56 2019-12-16T16:56:04+03:00

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В Волгограде мужчину будут судить за убийство, которое он совершил 17 лет назад. Зря все эти годы он скрывался, наказание все равно не минуемо. А грозит ему немало - до 15 лет колонии.

Случилось это еще в 2002 году. Как установили следователи СУ СК по региону, в ночь с 11 на 12 декабря 2002 года обвиняемый встретился со своим знакомым у кладбища Тракторозаводского района Волгограда. Там между мужчинами вспыхнул конфликт. В порыве гнева волгогралец ударил знакомого ножом прямо в область сердца. Раненный мужчина пытался добраться до больницы, но не смог - умер по пути.

Убийца же сбежал. 17 лет его искала полиция по всей стране. Летом 2019-го нашли в Адыгее. Сегодня ему 44 года. Свою вину он не признает, но у следователей весомые аргументы и улики. Так что прокуратура уже утвердила ему обвинительное заключение

- Уголовное дело направили в Тракторозаводский районный суд. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей, - уточняют «КП-Волгоград» в Волгоградской областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU