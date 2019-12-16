Снегурочка подарила должникам за воду решето

СЕГОДНЯ 16:06 2019-12-16T16:06:42+03:00

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Новый год – время дарить и получать подарки. А «Концессии водоснабжения» запустили акцию «Дорогой неплательщик». Символичные подарки подготовили для самых злостных должников. Первыми стали владельцы коттеджей в Краснооктябрьском и Ворошиловском районах, которые ни разу не платили по счетам за воду. Каждый из отличившихся неплательщиков должен уже более 100 тысяч рублей. Медали антирейтинга в канун праздника вручала Снегурочка.

- Что можно подарить человеку, у которого есть все: земля, сад, красивый дом, и вдобавок ко всему - полная уверенность в том, что за услуги ЖКХ платить не обязательно? – задались вопросом в ресурсоснабжающей компании.

И решили подарить самым «Дорогим неплательщикам» решето и карту города с указанием направления к Волге. Этакий намек с изрядной долей иронии.

Кстати, задолженности лидеров антирейтинга уже передали в суд, теперь ими занимается служба судебных приставов. Но будут и другие. Ведь к концу 2019 года волгоградцы накопили более 123 миллионов долга за питьевую воду. Эти деньги должны были пойти на зарплаты, технику, материалы, содержание сетей и объектов водоканала. Так что задолженности в любом случае придется погасить. Для этого есть куда более удобные способы, чем исполнительное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU