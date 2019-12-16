Клиентам Альфа-Банка доступна карта «100 дней без процентов» без годовой комиссии

СЕГОДНЯ 16:03 2019-12-16T17:28:17+03:00

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У неё нет комиссии за первые двенадцать месяцев обслуживания. Акция действительна до конца года. На оформленные ранее карты она не распространяется.

Как отмечает сотрудник банка, директор по развитию кредитных карт Николай Волосевич, покупательская активность в декабре традиционно растёт, потому что все планируют поездки и покупают новогодние подарки. В этой ситуации кредитная карта является незаменимым помощником. Поэтому банк решил запустить новогоднюю акцию - карту без комиссии за обслуживание. Волосевич выразил уверенность, что это предложение найдёт большой отзыв у клиентов. Он также призвал тех, у кого карты ещё нет, оформить её до конца декабря.

На сегодняшний день «100 дней без процентов» является одной из самых выгодных кредитных карт. Её преимущества оценило уже несколько миллионов человек. С помощью карты можно снимать в банкоматах Альфа-Банка, а также в партнерских, до 50 тысяч рублей каждый месяц. На покупки и снятие средств действует сто беспроцентных дней. Лимит карты - 500 тысяч рублей. У карты есть несколько способов оформления, в том числе личный визит в отделение и с помощью мобильного приложения.

У Альфа-Банка сохраняется лидерство на рынке кредитных карт уже не первый год. Однако наращивание этой доли рынка продолжается. Сегодня она составляет 10,18%. За 9 месяцев 2019 года кредитно-карточный портфель банка вырос на 41%. Это самый высокий показатель среди пятерки крупнейших российских банков.