Елки, гирлянды и одуванчики: где волгоградцам сделать новогоднее селфи

СЕГОДНЯ 14:52 2019-12-16T15:16:09+03:00

В этом году волгоградцам обещают новые арт-объекты и новые украшения к праздникам. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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Все ближе Новый год, все ярче городские витрины и улицы, все краше скверы и парки в Волгограде. Сегодня коммунальщики уже приступили к украшению в районах. Засияют и те зоны отдыха, которые в этом году привели в порядок. Например, аллея у больницы №7 в Советском районе. Летом здесь уложили новый тротуар, высадили новые кусты и деревья, установили фонари и лавочки, а теперь ее в числе первых приукрасят к новому году яркими огнями

- Вдоль пешеходной аллеи «выросли» трехметровые светодиодные одуванчики. Сейчас устанавливают новогоднюю ель. В вечернее время она будет переливается разноцветными огнями, - говорят в мэрии.

В парке за центром культуры и досуга «Авангард» в Кировском районе, светодиодными консолями украсят мачты освещения по улицам Минина и Маресевой. «Оживет» к Новому году и парк Гагарина: в ближайшие дни работники Дома культуры украсят гирляндами и игрушками живую ель, растущую в парке.

- А на месте старого кинотеатра подрядчик установил сцену, зимой на площади перед ней планируется заливать каток, - рекламируют чиновники.

Еще одну 6-метровую новогоднюю елку поставят на обновленной площади парка Аттракционов в Тракторозаводском районе. Здесь в январские дни будут праздничные гулянья.

В Дзержинском районе приукрасят парк Героев-летчиков. Здесь установят огромный светодиодный шар, внутри которого каждый сможет загадать свое желание (в прошлом году он стоял у главной елки на площади Павших Борцов). А еще нарядят в парке одну из 12-метровых елей, которые в 2016 году были пересажены сюда с шоссе Авиаторов.

Напомним, что главная елка Волгограда в этом году будет стоят в пойме реки Царица. Площадь у музея также украсят разноцветными гирляндами и шарами.

Так что волгоградцам будет где сделать красочное новогоднее фото или селфи. Выбирайте!

ИСТОЧНИК KP.RU