В Волгограде инспектора автонадзора поймали на откатах от перевозчика

СЕГОДНЯ 14:14 2019-12-16T14:14:17+03:00

За 10 тысяч рублей инспектор не проверяла предпринимателя и закрывала глаза на недочеты. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Служащая не проверяла бизнесмена, и получала за это 10 тысяч рублей в месяц

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Сотрудники надзорных ведомств часто попадаются на взятках - уж очень соблазн велик. Вот еще одного инспектора поймали на «сотрудничестве» с бизнесменом в Волгограде. Попалась на откатах инспектор автодорожного надзора.

В обязанности волгоградки входило следить за тем, как перевозчики соблюдают все требования и правила. Весной к инспектору пришел один бизнесмен и предложил ей плату за то, что она не будет его проверять и наказывать за нарушения. Договорились, что за свои услуги женщина будет получать 10 тысяч рублей в месяц. На том и порешили.

В сентябре о «договоренности» инспектора и перевозчика узнали сотрудники регионального УФСБ и УЭБиПК регионального Главка МВД. Они то и задержали взяточников.

- Оба задержанных проходят по делу «Дача взятки должностному лицу в значительном размере». Следователи уже собрали достаточно улик, доказывающих вину коррупционеров и дело передали в суд. На стадии расследования оба фигуранта преступления свою вину в содеянном полностью признали, - уточняют в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU