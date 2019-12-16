В Волгограде инспектора автонадзора поймали на откатах от перевозчика
Сотрудники надзорных ведомств часто попадаются на взятках - уж очень соблазн велик. Вот еще одного инспектора поймали на «сотрудничестве» с бизнесменом в Волгограде. Попалась на откатах инспектор автодорожного надзора.
В обязанности волгоградки входило следить за тем, как перевозчики соблюдают все требования и правила. Весной к инспектору пришел один бизнесмен и предложил ей плату за то, что она не будет его проверять и наказывать за нарушения. Договорились, что за свои услуги женщина будет получать 10 тысяч рублей в месяц. На том и порешили.
В сентябре о «договоренности» инспектора и перевозчика узнали сотрудники регионального УФСБ и УЭБиПК регионального Главка МВД. Они то и задержали взяточников.
- Оба задержанных проходят по делу «Дача взятки должностному лицу в значительном размере». Следователи уже собрали достаточно улик, доказывающих вину коррупционеров и дело передали в суд. На стадии расследования оба фигуранта преступления свою вину в содеянном полностью признали, - уточняют в СУ СК по региону.
ИСТОЧНИК KP.RU