В Волгограде накрыли подпольное казино
Все знают, что в России игорные заведения под запретом, но игроманы никуда не исчезли, они ушли в подполье. Вот очередное такое подпольное «казино» накрыли в Дзержинском районе Волгограда.
Под наблюдение правоохранителей попало отдельно стоящее здание, расположенное по улице Силикатной. Дошла информация, что именно в нем процветает игорный бизнес. Правда, попасть в это заведение было не так то просто. Работало оно в строго конспирированных условиях.
- Доступ в помещение имели только проверенные, платежеспособные посетители. Они заранее звонили владельцу, договаривались о встрече и он лично открывал им двери. При этом «конспираторы» пользовались специальной системой паролей, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.
Заведовал этим игорным бизнесом 37-летний житель Кировского района Волгограда. Как установили следователи, открыл он «казино» в конце лета текущего года. Сегодня, сотрудники УЭБиПК туда нагрянули с обыском.
- Оперативники изъяли 48 игровых терминалов, денежные средства и черновую бухгалтерию, свидетельствующую о выручке заведения, - сообщают в региональном Главке.
На «бизнесмена» уже завели уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Свою вину он уже признал. Грозит ему до 4 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU