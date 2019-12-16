В Волгограде накрыли подпольное казино

СЕГОДНЯ 13:30 2019-12-16T13:31:28+03:00

Пускали сюда поиграть только платежеспособных и проверенных клиентов. Но его все равно разоблачили. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Изменить размер текста: A A

Все знают, что в России игорные заведения под запретом, но игроманы никуда не исчезли, они ушли в подполье. Вот очередное такое подпольное «казино» накрыли в Дзержинском районе Волгограда.

Под наблюдение правоохранителей попало отдельно стоящее здание, расположенное по улице Силикатной. Дошла информация, что именно в нем процветает игорный бизнес. Правда, попасть в это заведение было не так то просто. Работало оно в строго конспирированных условиях.

- Доступ в помещение имели только проверенные, платежеспособные посетители. Они заранее звонили владельцу, договаривались о встрече и он лично открывал им двери. При этом «конспираторы» пользовались специальной системой паролей, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Заведовал этим игорным бизнесом 37-летний житель Кировского района Волгограда. Как установили следователи, открыл он «казино» в конце лета текущего года. Сегодня, сотрудники УЭБиПК туда нагрянули с обыском.

- Оперативники изъяли 48 игровых терминалов, денежные средства и черновую бухгалтерию, свидетельствующую о выручке заведения, - сообщают в региональном Главке.

На «бизнесмена» уже завели уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Свою вину он уже признал. Грозит ему до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU