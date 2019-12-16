2019-12-16T13:31:28+03:00
Происшествия

В Волгограде накрыли подпольное казино

Из клуба изъяли 48 игровых автоматов
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пускали сюда поиграть только платежеспособных и проверенных клиентов. Но его все равно разоблачили.Пускали сюда поиграть только платежеспособных и проверенных клиентов. Но его все равно разоблачили.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Все знают, что в России игорные заведения под запретом, но игроманы никуда не исчезли, они ушли в подполье. Вот очередное такое подпольное «казино» накрыли в Дзержинском районе Волгограда.

Под наблюдение правоохранителей попало отдельно стоящее здание, расположенное по улице Силикатной. Дошла информация, что именно в нем процветает игорный бизнес. Правда, попасть в это заведение было не так то просто. Работало оно в строго конспирированных условиях.

- Доступ в помещение имели только проверенные, платежеспособные посетители. Они заранее звонили владельцу, договаривались о встрече и он лично открывал им двери. При этом «конспираторы» пользовались специальной системой паролей, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Заведовал этим игорным бизнесом 37-летний житель Кировского района Волгограда. Как установили следователи, открыл он «казино» в конце лета текущего года. Сегодня, сотрудники УЭБиПК туда нагрянули с обыском.

- Оперативники изъяли 48 игровых терминалов, денежные средства и черновую бухгалтерию, свидетельствующую о выручке заведения, - сообщают в региональном Главке.

На «бизнесмена» уже завели уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Свою вину он уже признал. Грозит ему до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде инспектора автонадзора поймали на откатах от перевозчика
В Волгограде накрыли подпольное казино
В 2020-м в Волгограде подорожают похоронные услуги
Дед Мороз откроет резиденцию в Волгограде
В Волгограде внезапно скончался главврач медцентра
В Волгограде под суд отправили пятерых наркоторговцев за продажу кокаина
Жуткая авария на астраханской трассе: погибла девушка
Идем на снижение: волгоградцы в три раза реже стали превышать скорость
В Камышине пироман устроил ночью пожар в подъезде высотки
Все ради хайпа: в Волгограде голые парни прокатились в багажнике авто с водой и пеной
Под Волгоградом таксист чуть не убил в ДТП пассажирку
В Волгограде из-за массового ДТП Третья Продольная встала в пробку
Волжанин-лихач устроил ДТП и угодил в больницу
Власти ищут подрядчика для перевозки волгоградцев через Волгу
В этом году более 160 семей из Волгоградской области получили сертификаты на жилье
На юге Волгограда опрокинулась иномарка: двое пострадавших
Волжская полиция угостила водителей чаем
Под Волгоградом в ДТП с «Газелью» погибла женщина, двое в больнице
Волгоградец снял с высоты птичьего полета Сталинградскую ГРЭС
Обещали пересчитать пенсии: мошенники украли 1,3 миллиона
В Волжском девочка попала под колеса «девятки»
Астраханские гандболисты толкали на трассе автобус
Волгоградец хотел продать телефон, а получил удар ножом
В Волгограде УК заплатит 125 тысяч штрафа за подъезд после пожара