В 2020-м в Волгограде подорожают похоронные услуги

СЕГОДНЯ 13:13 2019-12-16T13:13:02+03:00

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Похоронные услуги, которые в Волгограде и без того не самые дешевые, в следующем - 2020 году - еще подорожают. Об этом «КП-Волгоград» стало известно из документа, опубликованного на сайте Волгоградской городской думы. Пока речь идет об изменении стоимости услуг, которые предоставляются согласно гарантированному перечню по погребению. То есть те услуги, которые компенсируют похоронным организациям в виде социального пособия из средств федерального и областного бюджетов, а также из пенсионного фонда и фонда соцстраха.

Так, стоимость услуг по погребению, которые компенсируются из госбюджета Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ в 2020 году составит 5946 рублей. Услуги, которые оплачиваются из областного бюджета, повысятся до 6016 рублей.

Отметим, что в стоимость гарантированного перечня услуг по погребению включена цена гроба, доставка его других предметов, необходимых для погребения, одним рейсом к месту похорон, облачение тела, рытье могилы и непосредственно захоронение. За услуги, которые не входят в этот «стандартный» перечень, родственники по-прежнему будут доплачивать сами.

Хоронить по новым расценкам в Волгограде начнут с 1 февраля 2020-го.

ИСТОЧНИК KP.RU