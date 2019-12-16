2019-12-16T13:10:40+03:00
Общество

Дед Мороз откроет резиденцию в Волгограде

В Комсомольском саду 21 декабря 2019 пройдет первый новогодний праздник
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Дед Мороз будет каждый день встречаться с детворой.Дед Мороз будет каждый день встречаться с детворой.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Комсомольском саду в центре Волгограда в этом году откроется огромная резиденция Деда Мороза, где дети смогут лично прочитать дедушке и Снегурочке стишок и получить подарок. Принимать детвору там будут, начиная с 24 декабря. А уже в субботу, 21 декабря 2019, Дед Мороз приедет в Волгоград, чтобы принять свою резиденцию и проверить, все ли там в порядке. Новогодний волшебник поприветствует горожан и проведет для них фестиваль национальных культур «Новый год объединяет!». Начнется праздник в 12.00. Будут и хороводы у елки, и дегустация блюд национальной кухни.

Как рассказал «КП-Волгоград» директор парка, на сцене Круглой площади встречать Деда Мороза песнями и танцами будут сольные исполнители из Грузии и Армении, а также коллективы народов России. Гости праздника смогут увидеть фланкировку в исполнении казаков, рядом будет работать выставка национальных сувениров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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