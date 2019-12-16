В Волгограде внезапно скончался главврач медцентра

СЕГОДНЯ 12:32 2019-12-16T12:37:21+03:00

Евгению Коваленко только исполнился 41 год. Говорят, инфаркт. Фото с сайта медцентра.

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Новость о смерти главного врача «Волгоградского областного клинического центра медицинской реабилитации» стала внезапным шоком для всех, кто знал этого человека. Евгению Коваленко был всего 41 год. Опытный, перспективный, всегда активный и в расцвете сил… И вдруг скоропостижно скончался. Говорят, - инфаркт.

Коваленко проработал в должности главврача этого медцентра всего год. До этого он трудился в Волгоградской областной больнице №1, еще ранее - в Волгоградском Фонде соцстраха. «Пользовался у коллег авторитетом и уважением», - пишут его коллеги и подчиненные.

- Мы потеряли единомышленника, соратника и истинного друга, - говорится в некрологе, опубликованном на сайте Центра медицинской реабилитации. - Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах.

Прощание с Евгением Коваленко 17 декабря в 12.30 по адресу: улица Землячки, 74 (строение 15).

ИСТОЧНИК KP.RU