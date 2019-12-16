В Волгограде под суд отправили пятерых наркоторговцев за продажу кокаина

СЕГОДНЯ 12:14 2019-12-16T12:14:44+03:00

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В Волгограде на скамью подсудимых отправили банду, которая сбывала в нашем городе сильнодействующие наркотики. В преступной схеме были задействованы пять человек в возрасте от 26 до 45 лет - жители Волгоградской и Ростовской областей. Почти полгода они торговали наркотиками через интернет, пока их не поймали сотрудники ГУНК МВД России и УНК ГУ МВД России по Волгоградской области. Сегодня прокуратура утвердила им обвинительное заключение и дело передали в суд.

- Как установили следователи, с октября 2017 года по март 2018 года эти мужчины торговали в Волгограде наркотическими веществами, содержащими в своем составе N-метилэфедрон и кокаин. Всего у них изъяли более 272 граммов наркотических средств, - уточняют в областной прокуратуре. - Свою вину никто из обвиняемых так и не признал. Но собранные следователями улики достаточные для утверждения обвинения. Ожидать суда они будут, находясь под стражей. Грозит им до 20 лет колонии каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU