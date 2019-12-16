Жуткая авария на астраханской трассе: погибла девушка

СЕГОДНЯ 11:23 2019-12-16T12:02:29+03:00

От удара иномарка улетела в кювет и загорелась. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Две легковушки столкнулись лоб в лоб на большой скорости

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Жуткая авария произошла в воскресенье, 15 декабря на 33-м километре трассы «Астрахань - Марфино». Там лоб в лоб столкнулись две легковушки. Врезались на скорости. Удар был такой силы, что машины отбросило в разные стороны по обочинам дорог. Одна из них загорелась.

Виновник аварии - водитель "Опеля", и его пассажиры остались живы. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

- По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля «Opel Astra» выехал на встречную полосу. Именно он стал виновником ДТП. Сам он и трое его пассажиров - все местные жители в возрасте 19 и 20 лет, а также гражданка Казахстана 2000 года рождения - остались живы, но получили многочисленные травмы - сотрясение головного мозга, ушибы, вывихи. Всех их увезли в больницы Астрахани. К сожалению, 27-летняя девушка, которая была за рулем «Лада Гранта» скончалась на месте до приезда скорой помощи, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

Девушка за рулем "Лады" погибла на месте. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

В полиции предполагают, что водитель «Опеля» не справился с управлением на мокрой дороге, плюс нарушил правила дорожного движения.

- Сотрудники ГИБДД Отдела МВД России по Володарскому району Астраханской области выясняют все обстоятельства аварии. По факту нарушения ПДД, повлекшего смерть человека, следственными органами региональной полиции проводится процессуальная проверка, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU