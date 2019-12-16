2019-12-16T10:59:34+03:00
Общество

Идем на снижение: волгоградцы в три раза реже стали превышать скорость

Говорят, в этом заслуга камер видеонаблюдения на дорогах
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Камеры все-таки дисциплинируют водителей.Камеры все-таки дисциплинируют водителей.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Как не возмущаются волгоградские водители на постоянно растущее число видеокамер на дорогах, а с ними все-таки на дорогах стало безопаснее. По крайней мере, превышать скорость наши водители стали реже. И это не пустые слова - это факт, подтвержденный цифрами. Если конкретнее: за шесть лет волгоградские водители стали в три раза реже превышать скорость. Такие данные привели аналитики Яндекс.Навигатора.

Это они подсчитали время, в течение которого водители ехали с превышением скорости, и сравнили его с общим временем поездок. Оказалось, что в 2013 году водители превышали в течение 9% от всего времени движения, а к 2019 году эта доля снизилась до 3%.

- При расчетах мы учитывали только существенное превышение скорости - на 20 км/ч и более, и только при движении по улицам с ограничением скорости 60 км/ч (как на большинстве улиц Волгограда). Чтобы исключить влияние погодных факторов на скорость движения, рассматривали только летние месяцы. Кроме того, в исследовании не учитывались автомобили, которые ехали медленнее 40 км/ч, так как водитель мог стоять в пробке или парковаться. Благодаря этому на результаты не повлияла дорожная ситуация, которая меняется из года в год, - поясняют итоги исследования аналитики сервиса.

Они уверены, что главный фактор, который повлиял на дисциплину водителей - распространение камер на дорогах Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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