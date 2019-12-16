В Камышине пироман устроил ночью пожар в подъезде высотки
Ночь с 15 на 16 декабря выдалась у жителей 10-этажного дома в пятом микрорайоне Камышина Волгоградской области бессонной: в подъезде дома вспыхнул пожар. Причем загорелась не квартира, огонь вспыхнул сразу на четырех лестничных клетках. В три часа ночи жильцам пришлось в спешном порядке пробираться на улицу сквозь едкий дым.
На четырех этажах теперь следы возгораний.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Сообщение о пожаре поступило спасателям примерно в 02.40 16 декабря. Почти одновременно о пожаре проинформировали и полицию, так как сразу по приезду спасатели поняли - речь идет о поджоге.
- Установлено, что причиной возгораний стали умышленные действия. Ночью неизвестный мужчина, находясь в подъезде дома, поджог имущество, после чего скрылся. Ведется его розыск, - рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. Почти одновременно загорелось имущество сразу на четырех лестничных пролетах – цветочные горшки, выключатели электроосвещения, ливневая пластиковая труба с подвала по 6 этаж. Спасатели эвакуировали 78 человек. Пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается.
Полиция разыскивает этого пиромана.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
В полиции по факту поджога уже организовали доследственную проверку.
- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества совершенные путем поджога». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы, - отмечают в пресс-службе волгоградской полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU