2019-12-16T10:26:39+03:00
Общество

Все ради хайпа: в Волгограде голые парни прокатились в багажнике авто с водой и пеной

Очередные пранкеры пытаются «заработать» себе подписчиков
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На какие только "подвиги" не идут молодые люди ради хайпа. Фото с личной странички автора "перфоманса" Александра.На какие только "подвиги" не идут молодые люди ради хайпа. Фото с личной странички автора "перфоманса" Александра.
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«Это Волгоград, детка», - все, что смогли написать очевидцы необычного перфоманса, который устроили в Волгограде два парня. В субботу, 14 декабря, по центральным улицам города разъезжала легковушка, в багажнике которой два молодых человека устроили показательную мойку. Причем в прямом смысле: они сняли крышку багажника, застелили его пленкой, набрали туда воды с пеной (как в ванную) и в одних плавках ездили по городу с громкоговорителем в руках.

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В Волгограде парни катались по городу голыми в багажнике
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Видео этого «флешмоба» попало в сеть (чего собственно и добивались парни). Но мнения волгоградцев на этот счет разделились. «Выдайте им премию Дарвина!», «Не переведутся идиоты на Руси», «Опять Волгоград отличился», - пишут одни. «Да парни просто развлекаются, не будьте занудами», «Молодцы, повеселили», - поддерживают авторов другие.

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Два волгоградца устроили голые "покатушки" по городу
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Сами ребята не скрывают: делают это ради хайпа.

«Это лишь начало, волгоградцы. То ли еще будет!», - ответил комментаторам один из участников этого перфоманса Александр.

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В Волгограде очередные пранкеры устраивают необычные флешмобы ради хайпа
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Кстати, это действительно не первая «выходка» парней. Недавно они устроили по Волгограду покатушки деда Мороза на капоте иномарки. Число их подписчиков в инстаграме растет. Между тем, им грозит уже несколько штрафов за перевозку пассажиров вне салона автомобиля. А будут нарушать порядок, могут и похлеще наказать. Напомним, недавно одного такого волгоградского «пранкера» уже выдворили из России за нарушение режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Все ради хайпа: в Волгограде голые парни прокатились в багажнике авто с водой и пеной
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