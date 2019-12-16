Под Волгоградом таксист чуть не убил в ДТП пассажирку

СЕГОДНЯ 09:18 2019-12-16T09:18:04+03:00

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Не секрет, что таксисты в погоне за клиентами часто нарушают правила дорожного движения, а потому часто и попадают в ДТП. Вчера, 15 декабря, под Волгоградом опять в аварии оказалась машина с «шашечками». К сожалению, не обошлось без пострадавших.

- Авария произошла примерно в половине двенадцатого ночи в Новоаннинском районе на трассе «Волгоград-Москва». 37-летний таксист на брендованной «Ниссан Альмера» так разогнался по дороге, что не справился с управлением - выехал сначала на обочину, а оттуда машина перевернулась в кювет, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Сам виновник аварии почти не пострадал, а вот его 37-летнюю пассажирку с травмами увезли в больницу.

Кстати, это не единственная авария за минувшие сутки, которая произошла из-за только что водители забывают о скользкой дороге и превышают скорость. В Иловлинском районе нак занесло и 40-летнюю женщину за рулем «Джилли». Она мчалась по дороге «Клецкая-Новогригорьевка-Лог» в сторону села Лог, и забыла про бдительность. В результате не справилась с управлением и улетела с дороги в дерево.

- Женщину-водителя госпитализировали, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU