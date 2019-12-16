2019-12-16T09:12:53+03:00
Происшествия

В Волгограде из-за массового ДТП Третья Продольная встала в пробку

Фура протаранила три машины, пострадали два человека
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Груженая фура протаранила три машины.Груженая фура протаранила три машины.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Утро понедельника, 16 декабря, началось в Волгограде (уже почти привычно) пробок на дорогах. Почти без движения стоит Третья Продольная магистраль в районе поселка Селезневка. Там столкнулись сразу три машины - две легковушки и две фуры.

Двоих увезли в бол\ьницу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Двоих увезли в бол\ьницу.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария произошла на повороте поселка Селезневка примерно в 06.20 утра.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, на пересечении улицы Алюминиевой с Третьей Продольной водитель «Рено Логан» остановился на красный сигнал светофора, когда в него врезался с огромной силой грузовик. 44-летний водитель автомашины «ДАФ», двигаясь со стороны Краснооктябрьского района в сторону Тракторозаводского района почему-то не смог вовремя затормозить и чуть не подмял под себя легковушку, а затем еще снес «Дэу Нексиа» и врезался в грузовик «МАН».

На месте работает полиция, устанавливают обстоятельства ДТП. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На месте работает полиция, устанавливают обстоятельства ДТП.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- В результате ДТП двое пассажиров автомашины «Рено» - 29-летний мужчина и 48-летняя женщины с травмами госпитализированы, - уточнили в региональном Главке. - На месте автоаварии работает следственно-оперативная группа полиции, экипажи городской ГИБДД. Движение на данном участке затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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