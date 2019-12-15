Волжанин-лихач устроил ДТП и угодил в больницу

СЕГОДНЯ 18:09 2019-12-15T18:09:26+03:00

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Массовую аварию 14 декабря устроил житель Волжского. Около пяти часов вечера 38-летний мужчина за рулем «Лады Приоры» ехал по своим делам по улице Александрова и врезался в другую «Приору», также зацепил «Шевроле Круз».

Участники ДТП вызвали на место происшествия инспекторов и врачей. Помощь, как выяснилось, потребовалась молодому человеку. А инспекторы осмотрели место, опросили водителей, очевидцев и установили, при каких обстоятельствах все случилось.

- 38-летний водитель, двигаясь по улице Александрова со стороны Дружбы в сторону Пушкина, на регулируемом перекрестке Мира и Александрова при развороте не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двумя автомобилями. В результате ДТП 22-летний водитель автомашины «Лада Приора» доставлен в медучреждение, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU