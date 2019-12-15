Власти ищут подрядчика для перевозки волгоградцев через Волгу

СЕГОДНЯ 15:13 2019-12-15T15:13:17+03:00

На три направления мэрия готова потратить чуть больше двух миллионов рублей

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2 миллиона 150 тысяч рублей готовы потратить власти Волгограда на перевозку горожан через Волгу следующими маршрутами: «Тулака – Сарпинский», «Обувная фабрика – Сарпинский», «Волгоград – Зайчики» и «Культбаза – Зайчики». Первые два будут курсировать с 3 апреля по 4 ноября 2020 года. Стоимость проезда – 55 рублей с человека. Обслуживать рейсы может одно судно, говорится в документах. Это направление обеспечит связь между городом и дачниками с острова Сарпинского.

До пристани «Зайчики» возить волгоградцев будут с 20 апреля про 20 мая. От города до пристани полный билет будет стоить 98 рублей, а детский – 49 рублей. Стоимость первого аукциона составляет 1 835 732,48 рублей, а второго 311 211,30 рубля. Официальный победитель определится 23 декабря этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU