В этом году более 160 семей из Волгоградской области получили сертификаты на жилье

СЕГОДНЯ 12:52 2019-12-15T12:52:28+03:00

Все они – жители сел, которые трудятся и развивают регион

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За пять лет свыше 700 семей из Волгоградской в рамках госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» области стали счастливыми обладателями новых квартир и домов. Все они – работники сел, которые много лет трудятся и развивают весь регион. Только в 2019 году ключи получили главы 161 семейства.

- Увеличилась и общая площадь жилья, построенного или приобретенного для работников АПК и сотрудников социальной сферы. В этом году показатель составил 12,9 тысячи квадратных метров — почти в два раза выше утвержденного соглашением с федеральным центром. В целом с начала действия программы введено более 60 тысяч квадратных метров, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Стоит добавить, что Волгоградская область одна из лидирующих в этой сфере: на агропромышленной выставке «Золотая осень-2019» регион был отмечен 24 медалями, став лидером.

ИСТОЧНИК KP.RU