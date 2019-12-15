В этом году более 160 семей из Волгоградской области получили сертификаты на жилье
За пять лет свыше 700 семей из Волгоградской в рамках госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» области стали счастливыми обладателями новых квартир и домов. Все они – работники сел, которые много лет трудятся и развивают весь регион. Только в 2019 году ключи получили главы 161 семейства.
- Увеличилась и общая площадь жилья, построенного или приобретенного для работников АПК и сотрудников социальной сферы. В этом году показатель составил 12,9 тысячи квадратных метров — почти в два раза выше утвержденного соглашением с федеральным центром. В целом с начала действия программы введено более 60 тысяч квадратных метров, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.
Стоит добавить, что Волгоградская область одна из лидирующих в этой сфере: на агропромышленной выставке «Золотая осень-2019» регион был отмечен 24 медалями, став лидером.
ИСТОЧНИК KP.RU