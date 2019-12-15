На юге Волгограда опрокинулась иномарка: двое пострадавших

СЕГОДНЯ 12:21 2019-12-15T12:21:17+03:00

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За минувшие сутки восемь жителей Волгоградской области пострадали в дорожных авариях, один погиб. Одно из происшествий произошло в Советском районе города-героя около двух часов дня 14 декабря. На глазах у десятков очевидцев на дороге «Волгоград - Новый Рогачик» перевернулся «Санг Йонг».

Волгоградцы вызвали сотрудников ГИБДД и медиков. Приехавшие врачи «скорой помощи» своевременно госпитализировали двух людей с места ДТП, а инспекторы осмотрели место и установили обстоятельства случившегося.

- 36-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Санг Йонг», двигаясь по автодороге в 300 метрах от поворота на поселок Гули Королевой не справилась с управлением и совершила опрокидывание. В результате ДТП 29-летний пассажир и 66-летняя пассажирка автомобиля доставлены в медучреждение, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU