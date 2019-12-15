Волжская полиция угостила водителей чаем

СЕГОДНЯ 11:02 2019-12-15T11:02:11+03:00

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Сегодня у любителей чаепитий праздник: 15 декабря все желающие отмечают День чая. Полицейские решили оригинально поздравить волжских водителей с этим неофициальным праздником и провели профилактическую акцию «За рулем – ничего крепче чая». 14 декабря сотрудники ГИБДД вместе с представителями «Совета отцов» останавливали автомобилистов, наливали горячий напиток и напоминали о трезвости за рулем.

- Полицейские раздавали информационные листовки и напомнили о недопустимости вождения автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, призвав граждан придерживаться трезвого и здорового образа жизни, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Кстати, эта акция входит в кампанию «Сообщи, где едет зло». По номеру 58-22-11 волжане могут сообщить в дежурную часть о водителях, которые садятся пьяными за руль и рискуют жизнями окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU