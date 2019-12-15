Под Волгоградом в ДТП с «Газелью» погибла женщина, двое в больнице

СЕГОДНЯ 10:28 2019-12-15T10:31:08+03:00

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Авария произошла в субботу 14 декабря в Дубовском районе на трассе «Сызрань - Волгоград». Около трех часов ночи 58-летний мужчина за рулем «Тойота Ленд Крузер 200» мчался по дороге и, по всей видимости, превышал скорость.

- На 619 километре он совершил столкновение с попутной автомашиной «Газель». В результате ДТП 54-летняя пассажирка «Тойота Ленд Крузер 200» от полученных травм скончалась на месте, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

На место приехала «скорая помощь», врачи спасли еще двух пострадавших. Водитель и 30-летняя женщина из салона внедорожника, а также 41-летний мужчина из «Газель» после аварии попали в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства смертельного ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU