Волгоградец снял с высоты птичьего полета Сталинградскую ГРЭС

СЕГОДНЯ 08:53 2019-12-15T08:53:07+03:00

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Волгоградец Александр Блинков, широко известный своими съемками с квадрокоптера, создал очередной ролик: на этот раз в кадр попало здание легендарной Сталинградской ГРЭС. Некогда великому предприятию почти девяносто. В годы войны ГРЭС бесперебойно подавала электроэнергию во все работающие в городе производства и играла важную роль. Так, в 42-ои гитлеровцы всеми силами пытались уничтожить станцию. Как позже вспоминали очевидцы, ГРЭС постоянно дымилась от бомбежек, но люди продолжали работать и ремонтировать оборудование.

Сегодня ГРЭС внушает настоящий ужас: на снимках с квадрокоптера видны разрушенные здания, выбитые стекла, давно не работающее оборудование. Объектив заснял два работающих экскаватора, «рвущих» изъеденные ржавчиной металлические блоки. А ведь в 46-ом предприятие называли «сердцем города»… Теперь это очередная заброшенная промзона Волгограда.

Волгоградсверху - Волгоградская ГРЭС.Очередное оптимизированное предприятие Волгограда. https://instagram.com/blinkovfpv https://vk.com/BlinkovFPV https://www.facebook.com/blinkovfpv

ИСТОЧНИК KP.RU