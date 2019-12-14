Обещали пересчитать пенсии: мошенники украли 1,3 миллиона

СЕГОДНЯ 17:37 2019-12-14T17:37:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Сколько ни говорят вокруг об элементарных правилах информационной безопасности, каждый день на уловки мошенников попадаются все новые и новые жертвы. Нередко обманывают волгоградцев под предлогом пересчета пенсионных накоплений. Так, в городе Котово в один день остались без накоплений две пенсионерки 54 и 57 лет. С их банковских счетов сняли более 1,3 миллиона рублей.

Пострадали женщины при схожих обстоятельствах. Им позвонили, представились сотрудниками пенсионного фонда и пообещали сделать перерасчет неправильно начисленной пенсии. А чтобы перечислить деньги, попросили номера банковских карт и пароли. Звонившие были весьма убедительны, так что женщины выложили все данные. А после у одной со счета сняли 730 тысяч рублей, у другой – 590 тысяч.

- Оперативники выяснили, что в обоих случаях мошенники звонили с абонентских номеров, зарегистрированных в Москве, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Полиция просит волгоградцев никогда не сообщать никому данные банковских карт, счетов, коды и пароли. Если вам по телефону сообщают о перерасчете пенсии или квартплаты, срочном обмене денег на дому, премии ветеранам - это мошенники. Запомните сами и передайте родителям, бабушкам и дедушкам. Такие вопросы не решают по телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU