2019-12-14T17:37:29+03:00
Общество

Обещали пересчитать пенсии: мошенники украли 1,3 миллиона

Пострадали от аферистов пенсионерки из города Котово Волгоградской области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Никогда не сообщайте никому данные банковских карт.Никогда не сообщайте никому данные банковских карт.Фото: Александр ГЛУЗ
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Сколько ни говорят вокруг об элементарных правилах информационной безопасности, каждый день на уловки мошенников попадаются все новые и новые жертвы. Нередко обманывают волгоградцев под предлогом пересчета пенсионных накоплений. Так, в городе Котово в один день остались без накоплений две пенсионерки 54 и 57 лет. С их банковских счетов сняли более 1,3 миллиона рублей.

Пострадали женщины при схожих обстоятельствах. Им позвонили, представились сотрудниками пенсионного фонда и пообещали сделать перерасчет неправильно начисленной пенсии. А чтобы перечислить деньги, попросили номера банковских карт и пароли. Звонившие были весьма убедительны, так что женщины выложили все данные. А после у одной со счета сняли 730 тысяч рублей, у другой – 590 тысяч.

- Оперативники выяснили, что в обоих случаях мошенники звонили с абонентских номеров, зарегистрированных в Москве, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Полиция просит волгоградцев никогда не сообщать никому данные банковских карт, счетов, коды и пароли. Если вам по телефону сообщают о перерасчете пенсии или квартплаты, срочном обмене денег на дому, премии ветеранам - это мошенники. Запомните сами и передайте родителям, бабушкам и дедушкам. Такие вопросы не решают по телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Обещали пересчитать пенсии: мошенники украли 1,3 миллиона
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